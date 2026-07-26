باتروشيف: الأسطول الروسي أثبت أن روسيا قوة بحرية عظمى

أكد مساعد الرئيس الروسي رئيس مجلس البحرية نيكولاي باتروشيف أن الأسطول الروسي أثبت خلال مسيرته المجيدة عبر التاريخ أن روسيا قوة بحرية عظمى.

وقال باتروشيف في رسالة تهنئة للبحارة الروس بمناسبة يوم البحرية: "على مر السنين، اجتازت البحرية الروسية العديد من المحن الصعبة، مثبتة للعالم أجمع أن روسيا قوة بحرية عظمى".

وأشار أن البحرية الروسية تواصل اليوم التقاليد المجيدة لبطرس الأكبر والأدميرالات فيودور أوشاكوف، وبافل ناخيموف، ونيكولاي كوزنيتسوف، وتضمن الاستقرار الاستراتيجي وسيادة القانون الدولي والأنشطة الاقتصادية الروسية في البحار والمحيطات.