روسيا تحذر من توجهات نووية لبعض الدول الأوروبية

حذّر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، من أنّ السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزّز أمن القارة، بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية.

وقال غاتيلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنّ الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهما النووية، واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أميركية، إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكلّ من ألمانيا وبولندا، فضلاً عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثّل تطوّرات تثير قلقاً بالغاً.

وأضاف غاتيلوف أنّ هذه السياسات تلحق ضرراً بالغاً بنظام عدم الانتشار النووي، معتبراً أنه "من السذاجة الاعتقاد بأنّ مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول".