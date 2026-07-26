اللواء رحيم صفوي: القوات المسلحة الإيرانية قلبت معادلات العدو

طهران / مهر: قال المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء رحيم صفوي، إن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت، من خلال اعتماد مبادرات جديدة وتغيير ميدان المعركة، من قلب معادلات الأعداء وإفشال حساباتهم.

وأكد اللواء رحيم صفوي أن صمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورًا حاسمًا في رسم ملامح التطورات المستقبلية في المنطقة، وسيكون لهما تأثيرٌ أساسي في المعادلات الإقليمية المقبلة.