إيران تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

طهران/ ارنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي" بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" في باكستان.

وقدم بقائي، إضافة إلى إدانته هذا الهجوم الإرهابي، تعازيه ومواساته إلى عائلات الضحايا، وإلى حكومة باكستان وشعبها في هذا البلد الجار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثل في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، موضحا أنه لا يوجد أي مبرر للأعمال الإرهابية والعنيفة ضد المدنيين وقوات حفظ الأمن.

كما شدد بقائي على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال ومستمر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتحديد هوية الجناة والمنظمين والداعمين والممولين للأعمال الإرهابية، وملاحقتهم ومعاقبتهم.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، يوم الجمعة 24 تموز/يوليو،، أن 15 شخصا، بينهم 12 عسكريا باكستانيا، قتلوا جراء هجوم إرهابي وتفجير سيارة مفخخة قرب تجمع للقوات الأمنية في شمال غربي هذا البلد.