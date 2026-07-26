آية الله نوري همداني: الإضرار بالوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية يعد مساعدة للعدو

طهران/ارنا- أشار المرجع الديني آية الله "حسين نوري همداني" إلى الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والعداوات المتواصلة لنظام الهيمنة، معتبرا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية ضرورة استراتيجية وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف اليوم في مواجهة أخبث أعدائها. لذا فإن أي إجراء أو قول يؤدي إلى إضعاف الوحدة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية أو يهدف إلى تشويه صورة خدم النظام سيكون في الواقع بمثابة مساعدة للعدو.

ووفقاً لما اورده مكتب المرجع الديني آية الله "نوري همداني" بأن سماحته ادلى بهذه التصريحات خلال لقائه رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي".

وفي هذا اللقاء، هنأ المرجع الديني آية الله "حسين نوري همداني" رئيس السلطة القضائية الايرانية بتجديد تعيينه في منصبه وأعرب عن تقديره للثقة التي اولاه اياها قائد الثورة الإسلامية، معتبرا هذه الثقة دليلا على التزام وكفاءة وفاعلية رئيس الجهاز القضائي.

واکد سماحته على المكانة الحساسة للسلطة القضائية، قائلا: إن هذه السلطة تمثل الملاذ الأخير للشعب عند وقوع المشكلات والأزمات؛ لذا يجب أن يكون تحقيق العدالة وصون حقوق الناس على رأس برامج هذه السلطة دائما.

وقدم رئيس السلطة القضائية الايرانية خلال هذا اللقاء، تقريرا حول إجراءات وبرامج السلطة القضائية واصفا دعم سماحة آية الله نوري همداني للثورة الإسلامية والنظام بأنه دعم قيم للغاية، كما أعرب عن خالص تقديره لتوجيهات ومقترحات سماحته.

یذکر ان رئيس السلطة القضائية قد وصل صباح اليوم الاحد إلى مدينة قم، حيث توجه إلى الحرم المطهر للسيدة معصومة (س) وزار المقام الشريف لكريمة أهل البيت(ع).