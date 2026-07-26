ممثل الولي الفقيه: زيارة الأربعين والحضور الشعبي في التجمعات الليلية بمثابة نوع من التدريب على المواجهة

طهران/ارنا- نوّه ممثل الولي الفقيه ورئيس مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي حجة الإسلام محمد حسين موسى بور برسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي الأخيرة وتأكيده على استمرار التجمعات الشعبية والحضور القوي في مراسم زيارة الأربعين الحسيني، وقال: بناءً على هذه الرسالة، ينبغي مراعاة كلا المحورين، لأن الأربعين وهذا الحضور والتجمعات الشعبية بمثابة نوع من التدريب على المواجهة.

وأوضح حجة الإسلام موسى بور الأحد، خلال مراسم تكريم وتقديم رئيس مجلس التنسيق الإعلام الإسلامي في محافظة خراسان الرضوية بمدينة مشهد (شمال شرق البلاد)، أن نظام الجمهورية الإسلامية قد انتصر في هذا الحدث التاريخي الأخير، ووفقاً للمحللين الدوليين، فإن أمريكا وقعت في فخ تصاعد التوترات في هذه المنطقة.

كما أكد موسى بور أن نظام الجمهورية الإسلامية برز كقوة دولية بعد استشهاد قائد الثورة الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، مشيراً إلى أن المحللين السياسيين والاجتماعيين والعسكريين حول العالم يجمعون على أن إيران لم تُهزم في هذه المعركة.

واستشهد موسى بور بأحد الاستراتيجيين البارزين ومستشار سابق في البيت الأبيض قائلا: لقد أقرّ هذا الشخص في مقابلة بأن طهران تُرسّخ بنجاح انتصارها الحاسم على أكبر قوة عسكرية في العالم، وأن نهاية الهيمنة الأمريكية قد بدأت مع بروز إيران كقوة رابعة مؤثرة.