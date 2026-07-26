اتحاد الصناعة الألمانية: نفقد 15 ألف وظيفة شهريا

برلين- وكالات:-حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تدهور أوضاع القطاع، قائلا إن القطاع يفقد نحو 15 ألف وظيفة شهريا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن وقف التراجع الصناعي ما يزال ممكنا إذا تحسنت القدرة التنافسية، وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد تانيا غونر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "وضع الصناعة حرج"، مضيفة أن الصناعة تمر بمرحلة تحول جديدة مع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الإنتاج الصناعي يمنح البلاد فرصا كبيرة، وقالت "لدينا جميع الفرص، خاصة في الإنتاج الصناعي، ففيه تنشأ البيانات والعمليات والخبرة التطبيقية التي لا تمتلكها شركات التكنولوجيا الكبرى، ولهذا السبب تحديدا تسعى إلى الوصول إليها".

وشددت غونر على أن تهيئة الظروف التي تشجع الاستثمارات تمثل العامل الحاسم في إنجاح التحول الصناعي، مشيرة إلى أن ألمانيا فقدت جزءا من قدرتها التنافسية، مؤكدة ضرورة طرح السؤال التالي عند اتخاذ أي قرار سياسي في ألمانيا وأوروبا "هل يعزز هذا القرار القدرة التنافسية؟ وهل يساعد الشركات على استعادة قدرتها على المنافسة؟".

وفي حديثها عن الصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية دوليا، قالت المديرة التنفيذية لاتحاد الصناعات إن "سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والتشوهات في السوق الصينية زادتا من حدة المنافسة"، مضيفة أن ذلك جاء "في وقت كان ينبغي لنا فيه أن نذهب إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من تراكمات السنوات الماضية"، معتبرة أن هذا المزيج من العوامل يفرض ضغوطا كبيرة على ألمانيا كموقع صناعي.