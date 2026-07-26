ارتفاع عائدات إيران من صادرات النفط بمقدار 1.5

طهران-فارس:-على الرغم من ظروف الحرب، زادت عائدات النفط الإيرانية بمقدار 1.5 مرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت معلومات من وزارة النفط إلى أن إيرادات النفط الإيرانية خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من هذا العام "زادت بمقدار 1.5 ضعف" مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد تحققت هذه الإيرادات على الرغم من ظروف الحرب السائدة في البلاد.في الأشهر الأربعة الماضية، بلغت الإيرادات انفطية 7.5 مليار دولار، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي 5 مليارات دولار.