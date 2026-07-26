أكثر من مليوني ايراني سجّلوا عبر تطبيق «سماح»

طهران-ارنا:- قال وزير الداخلية"اسكندر مؤمني": إن أكثر من مليوني شخص سجّلوا حتى الآن عبر تطبيق «سماح» المعتمد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، للمشاركة في مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع) داخل العراق.

وأفادت "إرنا" أن مؤمني أعلن امس الأحد، خلال اجتماع اللجنة المركزية لأربعينية الإمام الحسين (ع) الذي عُقد في وزارة الداخلية، أن " 750 ألف شخص غادروا البلاد حتى الآن عبر ستة منافذ حدودية رسمية محددة، متوجهين إلى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم الأربعين".

وأعلن عن جاهزية 22 جهة رئيسية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين مؤكدًا أنه جرى تسخير جميع الطاقات والإمكانات اللازمة لتنظيم مراسم الأربعين بأفضل صورة، وتقديم الخدمات لزوار هذا التجمع العالمي.