بلجيكا تحقق في قضية تجسس خطيرة داخل مقر قيادة الناتو

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية توقيف متدربة تحمل الجنسية الكندية، كانت تعمل في مقر القيادة العليا لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة مونس، للاشتباه بتورطها في قضية تجسس لصالح "دولة ثالثة".

وذكرت النيابة أن الأجهزة الأمنية داخل مقر قيادة الناتو رصدت شبهات حول المتدربة وأبلغت جهاز الاستخبارات البلجيكي، الذي نفذ عمليات تفتيش في مقر عملها ومنزلها قبل توقيفها يوم الجمعة.

وامتنعت السلطات البلجيكية عن الكشف عن هوية الموقوفة أو اسم الدولة التي يُشتبه بأنها كانت تعمل لصالحها، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية. ويقع مقر القيادة العليا لقوات الناتو في مدينة مونس البلجيكية، ويعد المركز العسكري الأعلى المسؤول عن التخطيط وقيادة العمليات العسكرية للحلف.