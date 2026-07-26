أوروبا تحترق.. حرائق تاريخية تلتهم الغابات وتهجّر السكان

أسوأ حرائق الغابات في التاريخ الأوروبي تُلحق دماراً هائلاً بالمنطقة الجنوبية الغربية من القارة مودية بحياة العشرات وملتهمة عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي ومجبرة مئات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم في جنوب ووسط إسبانيا وفي جنوب غرب فرنسا وإيطاليا.

وتتسع رقعة حرائق الغابات التي يصعب السيطرة عليها في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرياح العاتية وجفاف الغطاء النباتي لتتحول موجة الحر هذا العام إلى أزمة بيئية وإنسانية متفاقمة.

وفيما صرّح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن أكثر من اثني عشر ألفا وخمسمئة حريق اندلع في البلاد منذ بداية العام وأن النيران أتت على نحو ثمانية وتسعين ألف هكتار أعلنت السلطات الاسبانية أن النيران التهمت أكثر من مئة وستين ألف هكتار هذا العام ما يجعل اسبانيا الدولة الأكثر تضررًا من حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي لعام 2026.