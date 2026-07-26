ترجمة رواية ميناب إلى العربية والإنجليزية والفرنسية

طهران / تسنيم: أعلن مؤلف كتاب «نزيف ميناب» عن وجود مساعٍ لترجمة هذا العمل إلى ثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقال المترجم والكاتب الإيراني سيد حميد رضا مهاجراني، في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن كتابه الجديد الذي يتناول أحداث ميناب في إيران سيصدر قريبًا عن دار أمير كبير للنشر.

وأضاف: «كتاب نزيف ميناب، وهو رواية تستند إلى أحداث مأساوية شهدتها مدينة ميناب، سيصدر قريبًا. وقد قمت شخصيًا بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية، وأرسلت النسخة المترجمة إلى ثلاثة من أبرز الأدباء العرب، هم يوسف زيدان، وواسيني الأعرج، وإبراهيم نصر الله، طالبًا منهم إبداء آرائهم حول هذا العمل».

وأشار مهاجراني إلى أن هؤلاء الكتاب استقبلوا الرواية بإعجاب، مضيفًا: «أكدوا أن الرواية مؤثرة للغاية. بل إن يوسف زيدان كتب لي في رسالة أن هذا الكتاب يصرخ بالألم».

وأضاف أن إبراهيم نصر الله أشاد بالمونولوجات الواردة في الرواية، وقال له: «هل كتبتها بنفسك حقًا أم نقلتها من مكان آخر؟ إن أسلوب السرد في هذا الكتاب آسِر وساحر».

وتابع مؤلف «نزيف ميناب»: «أرسلت نسخة من الكتاب أيضًا إلى عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، الذي أخبرني بأنه قرأ العمل كاملًا وسيحاول العمل على نشره في فلسطين».

كما أشار مهاجراني إلى أصداء أخرى للرواية في العالم العربي، موضحًا أن نجوى سودة، وهي مترجمة مصرية تعمل في مجال الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، أبدت اهتمامًا بترجمة الكتاب إلى الإنجليزية، فيما أعرب أحد أساتذة جامعة السوربون عن رغبته في السعي إلى ترجمة الرواية إلى اللغة الفرنسية.

وكان حميد رضا مهاجراني قد سافر إلى مدينة ميناب لإعداد روايته، بهدف توثيق مختلف جوانب الحادثة التي شهدتها المدينة في اليوم الأول من الحرب، والتي جاءت نتيجة هجوم شنته إسرائيل وأمريكا على الأراضي الإيرانية. ويقول إن هذه الحادثة تستحضر، في نظره، ما تعرض له الفلسطينيون في غزة من عمليات قتل واستهداف للأطفال، مشيرًا إلى أن 168 تلميذًا ومعلمًا استشهدوا في الهجوم الأمريكي على ميناب.

ويُعد كتاب «نزيف ميناب» ثمرة لقاءات وحوارات أجراها المؤلف مع أهالي مدينة ميناب والقرى المحيطة بها، حيث سعى، إلى الابتعاد عن الخطاب الشعاري والاعتماد على شهادات السكان ورواياتهم المباشرة في بناء العمل الروائي.

ومن المقرر أن تطرح دار أمير كبير للنشر الكتاب قريبًا في الأسواق.