تشييع جثمان الفنان الايراني أكبر عبدي في طهران

طهران/إرنا- أُقيمت صباح يوم الأحد في العاصمة طهران مراسم تشييع جثمان الفنان الإيراني الراحل أكبر عبدي، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون في إيران، ومن أكثر الفنانين حضورا وتأثيرا في الساحة الفنية على مدى عقود. ومن المقرر أن يوارى جثمان الراحل الثرى في قطعة الفنانين بمقبرة بهشت زهراء (جنة الزهراء) في العاصمة. وكان أكبر عبدي قد فارق الحياة مساء الجمعة عن عمر ناهز 66 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، ترك خلالها بصمة بارزة في السينما والتلفزيون الإيرانيين.