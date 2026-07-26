توقعات بتجاوز أسعار النفط 150 دولارًا

طهران-مهر:- يواجه سوق النفط العالمي خطر ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 150 دولارًا، مسجلاً أرقامًا قياسية تاريخية، نتيجة لتصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق طرق الترانزيت.

نقلاً عن شبكة CNN، يواجه سوق النفط العالمي خطر ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 150 دولارًا، مسجلاً أرقامًا قياسية تاريخية، نتيجة لتصاعد التوترات الإقليمية وإغلاق طرق الترانزيت.

وتواجه مرونة سوق النفط، التي حمت المستهلكين حتى الآن من أزمة التضخم، تحديًا بالغ الخطورة. فمع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تجاوز سعر خام برنت 100 دولار لأول مرة منذ أشهر، مما يثير مخاوف من تكرار أرقام قياسية تاريخية.

وقد أدت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز وحصار مضيق باب المندب من قبل قوات الحوثيين إلى تعطيل التدفق اليومي لملايين البراميل من النفط. على الرغم من اقتراح مسارات بديلة، مثل خط أنابيب إلى البحر الأحمر، إلا أن القيود التقنية وضحالة مياه قناة السويس بالنسبة لناقلات النفط العملاقة قد قللت بشكل كبير من كفاءة هذه المسارات وضاعفت مدة الرحلات البحرية.

وقد صرحت مؤسسة لويدز للتجارة بأن وثائق التأمين الجديدة قد تتوقف عن تغطية السفن العابرة للمنطقة. كما أن إصرار إيران على فرض رسوم عبور قد عرّض شركات الشحن لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية وإلغاء وثائق التأمين بالكامل، مما أدى فعلياً إلى القضاء على ممر آمن لخروج النفط من الخليج الفارسي.

وقد أدت هجمات الطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية وحظر تصدير الديزل من قبل البلاد إلى صدمة جديدة للسوق. وقد تسبب سحب نحو 12% من شحنات المنتجات النفطية العالمية من السوق، بالإضافة إلى اضطرابات خط أنابيب بحر قزوين، في مواجهة الإمدادات العالمية لنقص حاد في أسوأ وقت ممكن.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1983. ومع انخفاض المخزونات العالمية بمقدار 1.3 مليار برميل في الأشهر الأخيرة، تضاءلت القدرة على التعامل مع صدمات الإمداد بشكل كبير. تعاني الصين أيضاً من نقص في الاحتياطيات التجارية، وستضطر قريباً إلى زيادة وارداتها بأسعار مرتفعة.

ويرى الخبراء أنه في حال استمرار الوضع الراهن، سترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولاراً بحلول خريف هذا العام. ويحذر المحللون الاستراتيجيون من أن نزاعاً إقليمياً شاملاً قد يدفع الأسعار إلى ما يزيد عن 150 دولاراً للبرميل، محطماً بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل عام 2008.