خلو الموانئ الكويتية والسعودية من السفن

طهران-فارس:-تشير بيانات الأقمار الصناعية إلى خلو موانئ في الكويت والسعودية من السفن.

ورصدت الأقمار الصناعية انخفاضًا في سرعة تحميل البضائع في موانئ الكويت والسعودية خلال الساعات الست الماضية.

وقد ردت أنباء عن قصف اليمن لمنشآت شركة أرامكو السعودية وميناء ينبع ليلة الجمعة ردًا على الهجمات السعودية على ميناء الحديدة؛ وبعد ساعات، أظهرت صور الأقمار الصناعية ناقلات نفط تغادر ميناء جازان.

كما استُهدفت قواعد الدعم الأمريكية في الكويت بهجمات من قبل القوات المسلحة الإيرانية عقب العدوان الأمريكي على الأراضي الايرانية.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الآن أن مجمع أرصفة الأحمدي النفطية في الكويت والجبيل في السعودية خاليان تمامًا.ويقول أحد محللي صور الأقمار الصناعية: "نتابع هذا الوضع باستمرار منذ إلغاء مذكرة التفاهم؛ فالأرصفة تفرغ تدريجيًا، ويتناقص عدد السفن المحملة يومًا بعد يوم".