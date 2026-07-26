مدير عام في هيئة الطوارئ: زلزال كرمان لم يخلف اي اضرار بالارواح او الممتلكات

كرمان/ ارنا - قال المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة كرمان (جنوب)، غلامرضا نجاد خالقي: ان الزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر الذي حدث فجر اليوم في ضواحي مدينة بردسير، لم يخلف اي اضرار بالارواح او الممتلكات.

واضاف "نجاد خالقي" في تصريح لوكالة "ارنا" صباح الاحد: بعد تبلّغ خبر وقوع الزلزال، هرعت فرق التقييم الى مكان الحادث، ووفقا لذلك فإن الزلزال لم يسفر عن اي اضرار.

وبحسب مركز رصد الزلازل في مدينة بردسير، فقد ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، ضواحي هذه المدينة التي تقع جنوب غربي محافظة كرمان.

وبحسب المصدر ذاته، حّدد مركز الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.58 والعرض الشمالي 29.92 درجات، وفي عمق 10 كلم عن سطح الارض.