مسؤول في وزارة الطرق: عدد رحلات الأربعين المخصصة للذهاب والإياب من تبريز بلغ 26 رحلة

تبريز/ارنا- صرح المدير العام لمطارات أذربيجان الشرقية (شمال غرب البلاد) قائلا: تمت إضافة رحلات جوية لشركتي 'عطا' و'معراج' على خط تبريز-النجف (ذهاباً وإياباً) إلى جدول الرحلات الجوية من مطار الشهيد مدني في تبريز، ليصل إجمالي عدد رحلات الأربعين الخاصة من هذا المطار إلى 26 رحلة ذهاباً وإياباً.

فقد اوضح "محمد علي نائل قرمالكي" في تصريح له اليوم الأحد: سيتم تسيير ثماني رحلات ذهاباً وإياباً لشركة 'عطا'، وست رحلات لشركة 'معراج' من مطار تبريز خلال الفترة من من 29 يوليو إلى 7 أغسطس.

وأضاف: سبق أن تم تأكيد 12 رحلة ذهاباً وإياباً خاصة بزيارة الأربعين لشركة 'إيران إيرتور' من مطار تبريز.

وتابع هذا المسؤول في وزارة الطرق الايرانية: ستُباع تذاكر رحلات الأربعين حصرياً عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق شركة الطيران، ولن تُباع أي تذاكر داخل مطار تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية).