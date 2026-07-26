ناقلة نفط مخالفة تتعرض لانفجار في مضيق هرمز

طهران-تسنيم:-تعرضت ناقلة نفط كانت قد أوقفت نظام الرادار الخاص بها في مضيق هرمز لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري.

وصرح مصدر لوكالة "دفاع برس"، عصر امس الاحد قائلاً: "قبل ساعة، انفجرت ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري، وذلك بعد انحرافها عن المسار المحدد من قبل الجمهورية الإيرانية".

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذرت مراراً وتكراراً من أن السفن التي تنحرف عن المسار الذي أعلنته ستتحمل العواقب.