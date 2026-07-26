انتونيلي يحذر من تقدم المنافسين بعد تحديثات المجر

أقر سائق فريق ​مرسيدس​ ​كيمي انتونيلي​ بأن جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1 أظهرت حجم التقدم الذي حققه المنافسون، مؤكدًا أن الصراع على اللقب سيدور أيضًا خارج الحلبة مع استمرار تطوير السيارات طوال الموسم.

وأوضح انتونيلي أن الأعلام الصفراء في محاولته الأخيرة خلال التجارب التأهيلية حرمته من تحسين مركزه، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يكن ليمنحه الانطلاق من المركز الأول. وأضاف أن مرسيدس واجهت صعوبة في إدخال الإطارات إلى نطاق عملها المثالي، ما أثر في تماسك السيارة وثقتها.

وأشار سائق مرسيدس إلى أن مكلارين وفيراري حققا تقدمًا بفضل التحديثات الجديدة، في وقت لم يقدم فيه فريقه تحديثات لزيادة القوة الضاغطة منذ فترة. ورغم ذلك، أكد أن وتيرة السيارة في التجارب الطويلة تبدو أفضل من أدائها على اللفة الواحدة، معربًا عن أمله في تعويض ما فاته خلال السباق.