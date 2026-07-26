كيتسبول للتنس: الفرنسي اليس يحرز اللقب على حساب بوبليك

افتتح الفرنسي كونتان ​اليس​ المصنف 83 عالميا سجله في الالقاب على صعيد رابطة محترفي كرة المضرب بعد فوزه على الكازاخستاني الكسندر ​بوبليك​ المصنف 11 وبطل العام الماضي بنتيجة 2 - 0 وبواقع 6 - 4 و 7 - 6 ليفوز في نهائي دورة كيتسبول النمساوية.

وبعد محاولة أولى غير موفقة قبل عامين في دورة غشتاد، خاض أليس النهائي الثاني له ونجح هذه المرة في الخروج منتصراً بعدما حسم مواجهته مع بطل العام الماضي في ساعة و33 دقيقة.

ومن المتوقع أن يتقدم بفضل هذا اللقب إلى حدود المركز الخمسين في تصنيف رابطة المحترفين مقتربا كثيرا من أفضل ترتيب في مسيرته 46 في 30 حزيران 2025.