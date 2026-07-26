كومو مهتم بالتعاقد مع ايكاردي

دخل اسم المهاجم الأرجنتيني ​ماورو إيكاردي​ دائرة اهتمامات نادي ​كومو​، مع استمرار الغموض حول مستقبله بعد انتهاء عقده مع غلطة سراي، ليصبح لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الإيطالية، فإن إيكاردي يحلم بالعودة إلى الدوري الإيطالي، كما أنه مستعد لتخفيض راتبه، بعدما كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو سنويًا مع غلطة سراي، من أجل تسهيل انتقاله إلى نادٍ جديد.

ويُعد كومو الوجهة الأكثر تداولًا في الوقت الحالي، إلا أن إدارة النادي لم تتقدم حتى الآن بعرض رسمي أو تحسم الصفقة، لتبقى المفاوضات في مرحلة الاهتمام فقط دون خطوات عملية.