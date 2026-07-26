انتر ميامي يفوز في أول مشاركة لكاسيميرو

حقق انتر ميامي فوزًا بنتيجة 1-0 على مونتريال ضمن الدوري الاميركي لكرة القدم، في مباراة شهدت الظهور الأول ل​كاسيميرو​ بعد انضمامه هذا الأسبوع، فيما غاب ليونيل ميسي للمباراة الثانية تواليًا بعد مشاركته في كأس العالم.

وسجل لويس سواريز هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 81، بعدما تعرض زميله برترامي لإصابة قوية إثر احتكاك بالرأس مع إيفرين موراليس أثناء صراع على الكرة. وتلقى اللاعب العلاج قبل نقله بسيارة إسعاف خارج الملعب.

وأكد المدرب غييرمو أويوس أن برترامي كان في حالة وعي، مشيرًا إلى إبلاغ عائلته بتطورات وضعه الصحي. وبعد الهدف، رفع سواريز قميص زميله احتفالًا به، رافعًا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، بينما حقق انتر ميامي انتصاره السادس تواليًا في الدوري.