الكشف عن طبيعة إصابة خيلا في أول ظهور مع ميلان

كشف الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الإسباني ماريو خيلا، المنضم حديثًا إلى ميلان قادمًا من لاتسيو، عن تعرضه لإجهاد في العضلة المستقيمة الفخذية اليمنى، دون وجود أي تمزق عضلي.

وكان خيلا قد تعرض للإصابة بعد نحو 20 دقيقة فقط من مشاركته في المباراة الودية أمام سلتيك، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني لميلان بشأن حالته.

وجاءت نتائج الفحوصات مطمئنة، إذ أكدت أن الإصابة تقتصر على إجهاد عضلي، الأمر الذي يُجنب اللاعب فترة غياب طويلة، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.