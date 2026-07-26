برشلونة ينسحب من صفقة الفاريز

قررت إدارة نادي ​برشلونة​ عدم رفع عرضها المالي المخصص للتعاقد مع مهاجم منتخب الأرجنتين ​جوليان الفاريز​، والذي تبلغ قيمته 100 مليون يورو، وفقاً لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم الشؤون الفنية داخل النادي الكتالوني، حيث يرى المسؤولون أن خط الهجوم يمتلك الكفاءة والخيارات الكافية للفترة المقبلة.

ويعود هذا الاكتفاء الذاتي إلى حسم النادي لصفقتي التعاقد مع المهاجمين أنتوني جوردون وكريم أديمي مؤخراً. وعليه، يُتوقع أن تتوقف المفاوضات عند هذا الحد دون تقديم أي تحسينات على العرض الحالي المرفوض أو تلبية أي مطالبات مالية إضافية مستقبلاً.