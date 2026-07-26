اوليسيه خارج حسابات الملكي الصيفية

نشر الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي ​ريال مدريد​ أبلغ إدارة ​بايرن ميونيخ​ رسمياً قبل أيام بعدم نيته المساس بالروابط والصلات الطيبة بين الناديين من أجل ضم اللاعب ​مايكل اوليسيه​.

وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في التعاقد مع اللاعب، إلا أنه يشترط فتح بايرن ميونيخ لباب المفاوضات أولاً، وهو ما لم يحدث هذا الصيف حتى الآن. وبناءً على هذه التطورات، تحول اهتمام النادي الملكي بشكل أساسي وبصورة كاملة نحو الحسم في صفقة المدافع ديوماندي لتعزيز خياراته في سوق الانتقالات الحالية.