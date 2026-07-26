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رمز الخبر: 227376
تأريخ النشر : 2026July26 - 20:50
سرویس کیهان عربی » اخبار
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اوليسيه خارج حسابات الملكي الصيفية

 

نشر الصحفي فابريزيو رومانو أن ناديريال مدريدأبلغ إدارةبايرن ميونيخرسمياً قبل أيام بعدم نيته المساس بالروابط والصلات الطيبة بين الناديين من أجل ضم اللاعبمايكل اوليسيه​.

وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في التعاقد مع اللاعب، إلا أنه يشترط فتح بايرن ميونيخ لباب المفاوضات أولاً، وهو ما لم يحدث هذا الصيف حتى الآن. وبناءً على هذه التطورات، تحول اهتمام النادي الملكي بشكل أساسي وبصورة كاملة نحو الحسم في صفقة المدافع ديوماندي لتعزيز خياراته في سوق الانتقالات الحالية.

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