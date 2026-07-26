ميسي يحسم مستقبله بعد الاعتزال

نفى الأسطورة الأرجنتينية ​ليونيل ميسي​، قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، أي نية لديه للاتجاه إلى عالم التدريب عقب إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في المستقبل، مؤكداً أنه لا يفكر مطلقاً في اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن. وأوضح ميسي، في تصريحات صحفية حصرية نقلها خبير الانتقالات الصحافي الإيطالي ​فابريزيو رومانو​، أنه لا يملك أي مخططات للعمل كمدرب فني بعد خروجه من الملاعب، مشيراً إلى أن هذا المجال ليس ضمن أولوياته أو اهتماماته التي يشغل بها باله حالياً.

وأضاف النجم الأرجنتيني أنه يفضل التركيز الكامل على مسيرته الكروية الحالية داخل المستطيل الأخضر، مستمتعاً بكل لحظة في التدريبات والمباريات اليومية، ومؤكداً أنه لا يدرس أي خيارات إدارية أو تدريبية في الوقت الحالي، بل يعيش الحاضر ويفضل تأجيل التفكير في مرحلة ما بعد تعليق حذائه إلى وقت لاحق.