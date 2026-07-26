فينيسيوس جونيور ينجو من حادث خلال عطلته في جامايكا

تعرض نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، لحادث بسيط أثناء قضائه عطلته في جامايكا، بعدما انحرفت العربة الترفيهية (Buggy) التي كان يقودها عن المسار المخصص داخل أحد المنتجعات السياحية.

وكان اللاعب يصطحب عددًا من أصدقائه في جولة داخل المنتجع قبل أن يخرج عن الطريق المحدد.

و ورغم لحظات القلق التي رافقت الحادث، لم يسفر عن أي إصابات، إذ نجا فينيسيوس وجميع مرافقيه دون أذى.

ويواصل اللاعب عطلته بصورة طبيعية، في انتظار العودة إلى صفوف ريال مدريد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.