هالاند يكسر صمته بعد خمس سنوات ويرد على رسالة سبايدرمان

أنهى النروجي ايرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جدلًا استمر خمس سنوات بعدما رد أخيرًا على الرسالة التي أرسلها إليه الممثل توم هولاند، الشهير بدور "سبايدرمان"، في عام 2021.

وكان الممثل قد دعاه حينها إلى لقاء ودي في موناكو، قبل أن يمازحه بطلب الانضمام إلى توتنهام.

وأوضح هالاند أن تصريحاته السابقة، التي وصف فيها توم هولاند بـ"رجل سبايدرمان"، أُخرجت من سياقها وبدت أكثر قسوة مما قصد.

لذلك بادر إلى مراسلته شخصيًا مؤكدًا أنه لم يتعمد تجاهله أو التقليل منه.

ورغم ذلك، أبقى المهاجم النرويجي باب المزاح مفتوحًا، مشيرًا إلى أنه غير متأكد من فكرة الانضمام إلى توتنهام في الوقت الحالي، قبل أن يضيف: "من يدري؟".