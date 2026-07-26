باريس سان جيرمان يطلب 170 مليون يورو للتخلي عن باركولا

رفع نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي سقف مطالبه المالية للتخلي عن نجمه ​برادلي باركولا​، بعدما حدد قيمة اللاعب بـ170 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحافية، استند النادي الفرنسي في تقييمه إلى الصفقات الضخمة التي شهدها الميركاتو، أبرزها انتقال مورغان روجرز وإليوت اندرسون، معتبراً أن قيمة باركولا يجب أن تعكس واقع السوق الحالي.

ويرتبط الجناح الفرنسي، البالغ من العمر 23 عاماً، بعقد يمتد حتى صيف 2028، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 70 مليون يورو. ويعني هذا المبلغ أن أي نادٍ راغب بضمه سيضطر لتقديم عرض استثنائي لإتمام الصفقة.