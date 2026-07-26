منتخب إيران للكاراتيه يحرز ميداليتين ذهبيتين في روسيا

طهران/ ارنا- أحرز المنتخب الوطني الايراني للکاراتیه ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته في بطولة ومعسكر تدريبي في روسيا.

وشارك لاعبو المنتخب الإيراني الوطني للكاراتيه، الذين يستعدون للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، في بطولة دولية ومعسكر تدريبي مشترك في روسيا، وذلك ضمن برامجهم التحضيرية.

وفي هذه المنافسات، أحرز علي أصغر آسيابري في وزن تحت 84 كغم، ومرتضى نعمتي في وزن تحت 75 كغم، وهما ممثلا كاراتيه إيران في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا، لقب البطولة بعد تفوقهما على جميع منافسيهما، ليحصدا ميداليتين ذهبيتين للبلاد.

ويشكل هذان اللاعبان، إلى جانب محمود نعمتي، تشكيلة منتخب إيران للرجال في الكوميتيه في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا.