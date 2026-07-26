6 أطعمة وأعشاب قد تدعم صحة البروستاتا وتخفف أعراض التضخم

يبحث كثير من الرجال عن طرق طبيعية للحفاظ على صحة البروستاتا، خاصة مع التقدم في العمر وظهور مشكلة تضخم البروستاتا الحميد أو الالتهابات المرتبطة بها. ورغم أن النظام الغذائي لا يُعد بديلًا للعلاج الطبي، فإن بعض الأطعمة والمكونات الطبيعية قد تساعد في دعم صحة البروستاتا وتقليل بعض الأعراض.

ويشير خبراء التغذية إلى أن إدخال أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة قد يكون جزءًا من نمط حياة صحي يساعد في الحفاظ على وظائف البروستاتا.

1- الخضراوات الصليبية.. مركبات نباتية داعمة

تُعد الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم بشكل عام، وذلك لاحتوائها على مركبات نباتية مثل السلفورافان والإندولات.

وتتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما ترتبط بدعم صحة الخلايا، وهو ما يجعل هذه الخضراوات خيارًا جيدًا ضمن النظام الغذائي للرجال.

2- الليمون.. مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ومركبات نباتية مفيدة، كما يضم مادة البكتين الموجودة في قشر ولب الحمضيات.

ويمكن أن يكون تناول الليمون ضمن نظام غذائي متوازن وسيلة للحصول على مضادات أكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات، مع ضرورة تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر عند تحضير العصائر.

3- عشبة القراص.. خيار طبيعي لتخفيف الأعراض

تُستخدم عشبة القراص منذ فترة طويلة في الطب التقليدي، وتشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص جذور القراص قد يساعد في تخفيف بعض أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

وتحتوي هذه العشبة على مركبات مضادة للأكسدة قد تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة الجهاز البولي، ويمكن تناولها كمشروب أو في صورة مكملات وفق الإرشادات المناسبة.

4- الشاي الأخضر.. مضادات التهاب طبيعية

لا تقتصر فوائد الشاي الأخضر على المساعدة في التحكم بالوزن، إذ يحتوي أيضًا على مركبات تعرف باسم الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة قوية.

وقد يساعد تناول الشاي الأخضر بانتظام ضمن نمط غذائي صحي في تقليل الالتهابات ودعم صحة البروستاتا.

5- بذور اليقطين.. غنية بالزنك

تعتبر بذور اليقطين من الأطعمة المهمة لصحة الرجال، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من الزنك، وهو معدن يرتبط بوظائف البروستاتا الطبيعية.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن مستويات الزنك قد تكون أقل في أنسجة البروستاتا المتضخمة مقارنة بالبروستاتا السليمة، لذلك قد يكون إدخال بذور اليقطين ضمن النظام الغذائي مفيدًا للحصول على هذا العنصر.

6- البلميط المنشاري.. عشبة شائعة لصحة البروستاتا

يُعد البلميط المنشاري من أشهر الأعشاب المستخدمة لدعم صحة البروستاتا، ويتوفر في الأسواق على شكل مكملات غذائية.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام مستخلص البلميط المنشاري قد يساعد في تخفيف بعض أعراض تضخم البروستاتا الحميد لدى بعض الرجال، خاصة عند استخدامه بجرعات محددة وتحت إشراف طبي.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة البروستاتا

إلى جانب الاهتمام بالغذاء، يمكن دعم صحة البروستاتا من خلال:

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تقليل تناول الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة.

شرب كمية كافية من الماء.

إجراء الفحوصات الدورية، خاصة مع التقدم في العمر.

ويُنصح الرجال الذين يعانون أعراضًا مثل صعوبة التبول، أو ضعف تدفق البول، أو الحاجة المتكررة للتبول بمراجعة الطبيب، لأن هذه العلامات قد تحتاج إلى تقييم وعلاج مناسب.