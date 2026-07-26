أعراض مقاومة الأنسولين عند الرجال.. 6 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تُعد مقاومة الأنسولين من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الرجال دون أن يلاحظوا ذلك في المراحل الأولى، إذ تتطور تدريجيًا وتظهر من خلال مجموعة من العلامات التحذيرية التي يمكن الانتباه إليها مبكرًا لتجنب المضاعفات الخطيرة لاحقًا.

وبحسب ما أورده موقع The HealthSite، فإن التعرف على هذه الأعراض يساعد في الكشف المبكر عن الحالة والحد من تطورها نحو أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني.

أبرز علامات مقاومة الأنسولين عند الرجال

1- تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)

يُعد ظهور الكرش من أبرز المؤشرات المرتبطة بمقاومة الأنسولين، حيث تتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن، مما يزيد من الالتهابات داخل الجسم ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

2- اسمرار بعض مناطق الجلد

قد يلاحظ بعض الرجال تغير لون الجلد إلى درجة أغمق في مناطق مثل الرقبة، الإبطين أو ثنايا الجسم، وهي حالة تعرف طبيًا باسم “اسمرار الجلد المرتبط بمقاومة الأنسولين”.

3- الشعور بالتعب بعد تناول الطعام

الإحساس بالإرهاق أو الخمول بعد الوجبات قد يشير إلى ضعف قدرة الخلايا على استخدام الجلوكوز بشكل فعال، نتيجة خلل في استجابة الجسم للأنسولين.

4- زيادة الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات

تؤدي مقاومة الأنسولين إلى اضطراب في مستويات السكر بالدم، مما قد يسبب نوبات من الجوع الشديد والرغبة المستمرة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

5- ظهور الزوائد الجلدية

تعد الزوائد الجلدية الصغيرة في ثنايا الجسم من العلامات التي قد ترتبط بمقاومة الأنسولين، نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة نشاط بعض الخلايا الجلدية.

6- الشعور بالعطش الشديد

زيادة الإحساس بالعطش، خاصة عند اقترانه بكثرة التبول، قد تكون إشارة تحذيرية على وجود خلل في تنظيم السكر في الدم.

لماذا تُعد مقاومة الأنسولين خطيرة؟

في حال إهمالها دون علاج، قد تتطور مقاومة الأنسولين إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، من أبرزها:

الإصابة بالسكري من النوع الثاني

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

زيادة الكوليسترول الضار

انخفاض الكوليسترول النافع

مقاومة الأنسولين ليست مرضًا مفاجئًا، بل حالة تتطور تدريجيًا ويمكن السيطرة عليها إذا تم اكتشافها مبكرًا. لذلك فإن الانتباه للعلامات المبكرة واتباع نمط حياة صحي يلعبان دورًا أساسيًا في الوقاية من مضاعفاتها المستقبلية.