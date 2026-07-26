واشنطن تنفي السعي للتأثير في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

روسيا اليوم/ نفت الولايات المتحدة التقارير التي تحدثت عن سعيها للتأثير في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ووصفتها بأنها "أكاذيب لا أساس لها"، عقب رفض البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "أي تلميحات إلى وجود مؤامرة لتقويض الانتخابات في دولة ديمقراطية هي أكاذيب لا أساس لها".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن البرازيل رفضت منح تأشيرتي دخول لمسؤولين أمريكيين من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، للاشتباه في محاولتهما التأثير في العملية الانتخابية.

ووفقا لرويترز فإن المسؤولين هما رايلي بارنز، مساعد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وصامويل سامسون، نائب مساعد وزير الخارجية في الملف نفسه.

وردا على ذلك أكدت الخارجية الأمريكية أن الزيارة كانت مقررة مسبقا، وكان من المقرر أن يجري المسؤولان خلال الأيام المقبلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات دينية. ومن المقرر أن تشهد البرازيل انتخابات رئاسية في أكتوبر، وقد أعلن الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية جديدة.