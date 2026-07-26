موسكو: العقوبات ضد روسيا قد تسرع بالتخلي العالمي عن الدولار

روسيا اليوم/ قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستضر بمكانة الدولار عالميا، معتبرا أنها تعزز استخدام العملة الأمريكية كأداة ضغط سياسي.

وكتب بوشكوف في قناته على تطبيق "تلغرام": "إن ما يسمى بالعقوبات من الجحيم ضد روسيا، التي دفع بها السيناتور ليندسي غراهام بالاشتراك مع السيناتور ريتشارد بلومنتال، قد توجه ضربة جديدة للدولار كعملة عالمية".وأضاف أنه "كلما فرضت الولايات المتحدة مزيدا من القيود على الدول الأخرى في مجال التجارة العالمية، زادت من تضييق نطاق هيمنة الدولار"، مشيرا إلى أن الدول تسعى لتجاوز هذه القيود إلى استخدام عملات أخرى.

وأوضح أن "عقوبات الجحيم" الأمريكية تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف شراء الدول الثالثة للنفط الروسي والمنتجات النفطية ومنتجات البتروكيماويات الروسية، وفي حال تطبيقها، فإنها ستلحق الضرر الأكبر بالمستهلكين العالميين للنفط الروسي، وعلى رأسهم الصين والهند.

وأشار السيناتور إلى أن العقوبات ستظهر مجددا للدول والشركات الخاصة وكبار حائزي رؤوس الأموال المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الدولار، الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل متزايد "ليس كوسيلة مالية، بل كأداة للضغط السياسي".