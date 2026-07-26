اتصال قطري-سعودي يبحث تهدئة التوترات الإقليمية

روسيا اليوم/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، الأحد، تهدئة التوترات الإقليمية وضمان حرية الملاحة في هرمز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية فإن بن عبد الرحمن بحث مع بن فرحان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً دائماً في المنطقة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن بن فرحان تباحث هاتفيا أيضا، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في آخر المستجدات.