الجيش السوداني يتقدم في كردفان عقب هجوم للدعم السريع

واع/ اشتدت المعارك في شمال كردفان في السودان حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بارا المحورية بعد يومين من مقتل 15 شخصا بهجوم جوي لقوات الدعم السريع في الولاية ذاتها.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش، والتي تنشط في مناطق كردفان ودارفور، "تحرير وتنظيف مناطق بركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا بولاية شمال كردفان من وجود المليشيا".