عباس يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة !!

روسيا اليوم/ طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة دول ومنظمات دولية وإقليمية بالتدخل العاجل لوقف تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، واصفا الأحداث بالتصعيد الخطير.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد أن "بعث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، والاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأكد الرئيس الفلسطيني عباس في رسائله على أن "الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المسلحة بحق أبناء شعبنا، والتي أسفرت عن المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية، والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية".