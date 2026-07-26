الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على نابلس بأمر نتنياهو

روسيا اليوم/ تشهد الضفة الغربية حاليا تصعيدا ميدانيا واسعا وعنيفا، يتركز بصورة أساسية في محافظتي نابلس والخليل، عقب مواجهات دامية اندلعت بين الأهالي الفلسطينيين ومستوطنين مسلحين.

وأدت هذه المواجهات إلى مقتل وإصابة إسرائيليين وفلسطينيين، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعلان الاستنفار والدفع بـ 26 كتيبة عسكرية لشن عملية هجومية واسعة النطاق في المنطقة. واندلعت مواجهات، ظهر اليوم الأحد، مع القوات الإسرائيلية عند حاجز دير شرف العسكري، غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المواطنين عند الحاجز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. وتقيم القوات الإسرائيلية حاجز دير شرف العسكري قرب بلدة دير شرف، غرب مدينة نابلس، عند مفترق الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بمدينتي جنين وطولكرم والقرى المجاورة، وتتحكم من خلاله بحركة تنقل المواطنين من وإلى المدن الثلاث. ومنذ المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بمشاركة المستعمرين، في قرية تل يوم الجمعة، وأسفرت عن مقتل أربعة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة، صعّدت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية بين المحافظات، بالتزامن مع مواصلة المستعمرين اعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم، وإغلاق الطرق وإعاقة حركة تنقل المواطنين.