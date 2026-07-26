القوات الروسية تستهدف كييف بالصواريخ

العالم/ شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على العاصمة الاوكرانية كييف ما اسفر عن اندلاع حرائق يأتي هذا فيما اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقوم بتهيئة الظروف لارسال مزيد من القوات للحرب.

في المقابل هددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا زيلينسكي والدول الغربية بدفع ثمنا باهظا بعد استهداف الاراضي الروسية.

يذكر أنه ومنذ مدة تتصاعدُ حربُ المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق، لتتمدّد من ساحات القتال إلى الموانئ ومنشآت الطاقة، في وقتٍ دخلت فيه واشنطن على خط الأزمة محذّرةً كييف من استهداف السفن والبنية النفطية في البحر الأسود.