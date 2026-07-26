نزار آميدي يعتبر مراجع الدين رافداً مهماً لترسيخ الروح الوطنية

* بارزاني يؤكد التزام الإقليم بمكافحة الفساد وتعزيز جهود النزاهة

بغداد – واع/ أكد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، يوم الأحد، أن طروحات مراجع الدين تمثل رافداً مهماً لترسيخ الروح الوطنية.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، العلامة مرتضى المدرسي، نجل المرجع الديني آية الله العظمى، محمد تقي المدرسي، والوفد المرافق له".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية الدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به مراجع الدين في صون النسيج الاجتماعي، وإرساء نهج الوسطية والاعتدال، وإعلاء قيم التفاهم والتكافل، وبما يُسهم في حماية استقرار البلاد".

وأضاف، أن "الرؤى الوطنية التي يطرحها مراجع الدين، تمثل رافداً مهماً لترسيخ الوعي بالمسؤولية الوطنية، وتوطيد الثقة بين أبناء الوطن، وتعزيز وحدة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات".

من جانبه، أشاد العلامة مرتضى المدرسي "بالنهج الذي يعتمده رئيس الجمهورية في إدامة التواصل مع مختلف الفعاليات والشخصيات الوطنية"، مؤكداً أن "تضافر الجهود الوطنية، واستلهام القيم الأخلاقية والإنسانية، يمثلان أساساً لمواجهة التحديات وبناء مستقبل يليق بالعراقيين".

في جانب آخر، ذكرت الميادين، أنه استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الأحد. وأجرى الجانبان مباحثات في العاصمة بغداد، بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أنّ "المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية".

وأضاف أنه "جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني".

وأكد الزيدي، بحسب البيان، "عمق العلاقة بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها"، مشدداً على "أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات التنموية".كما شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات".

في جانب آخر، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، التزام الإقليم بمكافحة كل أشكال الفساد، متعهداً بتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم للمضي قُدماً في جهود القضاء على الفساد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مسرور بارزاني استقبل رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة النزاهة إيجازاً بشأن أعمال الهيئة وأنشطتها خلال المدة المنصرمة".

وتابع البيان، أنه "جرى التشديد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في إقليم كردستان، بغية التصدي للفساد ووضع حد لهدر المال العام".

وأكد بارزاني، خلال اللقاء "التزام حكومة إقليم كردستان بمكافحة كل أشكال الفساد"، مجدداً "استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والتنسيق مع هيئة النزاهة، بهدف المضي قُدماً في جهود القضاء على الفساد".