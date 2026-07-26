الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بحق فلسطينيي الضفة الغربية

* مقررة أممية تندد بارتكاب المستوطنين مذابح جماعية واعتداءات متكررة

العالم/ تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، مع اتساع رقعة الاعتداءات التي طالت المساجد والأراضي والممتلكات، في تصعيد ميداني متواصل يفاقم الأوضاع ويهدد بمزيد من التوتر، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى رفع الجاهزية لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتزايدة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيدهم في أنحاء متفرقة من جغرافيا الضفة الغربية، عبر اقتحامات واعتداءات تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومساجدهم، بالتوازي مع توسيع النشاط الاستيطاني.

في السياق، تواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار العدوان والحصار، وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات الانتهاكات المتواصلة على المدنيين.

واعلن المركز الفلسطيني للاعلام يوم الاحد استشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خانيونس عصر السبت. كما أُصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال شرقي حي الزيتون شرقي غزة، في حين نفذت عملية نسف وألقت قنابل إنارة سمال غزة. وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح، إلى جانب قصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج. وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

هذا وأعلنت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تؤكد أن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يرتكبون "مذابح جماعية" في الضفة الغربية، مطالبةً بحصر السلاح ووقف التجارة فوراً مع "إسرائيل". وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن مستوطنين وقوات من "الجيش" الإسرائيلي يرتكبون معاً "مذابح جماعية" ضد مدنيين عزّل في أنحاء الضفة الغربية.

وأضافت ألبانيز، في منشورٍ على منصة "إكس"، أن المستوطنين وقوات الاحتلال "يوحّدون صفوفهم"، مشددةً على أن الأمر "لا يقتصر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد قليل من العناصر الفاسدة"، مضيفةً: "هذه هي إسرائيل".

كما طالبت بحظر السلاح ووقف التجارة فوراً مع "إسرائيل"، معتبرة أن ذلك هو "ما يقتضيه القانون الدولي". وأرفقت ألبانيز فيديو يظهر اعتداءات مستوطنين وجنود إسرائيليين على فلسطينيين بقرية فرعتا شرقي محافظة قلقيلية شمالي الضفة.

وتشهد مدن وبلدات عديدة في الضفة الغربية، حملات اقتحامات واسعة تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عشرات الشبان، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين تسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين