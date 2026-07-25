ذوالقدر: عمليات قواتنا المسلحة ستتواصل حتى اجبار الاعداء على الاستسلام الكامل

* كل عمود دخان يتصاعد في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أميركي

*القصف المستمر والموجه من قبل مقاتلينا هو بمثابة سياط غضب شعبنا على نظام الهيمنة

*قائد مقر خاتم الانبياء: مقابل استشهاد كل مواطن إيراني سنرسل جندي أميركي إلى الجحيم

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، ان عمليات القصف من قبل القوات المسلحة ستتواصل حتى استسلام العدو الكامل والانتقام لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد.

وأكد محمد باقر ذوالقدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في رسالة له، امس السبت، أن "كل عمود دخان في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي".

وأضاف : "إن عمليات القصف المستمرة والموجهة من قبل مقاتلينا هو بمثابة سياط غضب الشعب الإيراني الثائر، التي تنزل على نظام الهيمنة، وستتواصل حتى تحقيق الاستسلام الكامل للعدو، والانتقام لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد و... بعون الله".

من جهته أعلن قائد مقرّ "ختم الأنبياء" المركزي اللواء علي عبد اللهي عن معادلة جديدة، مؤكداً أنه مقابل استشهاد كل مواطن إيراني، سنرسل جندي أمريكي إلى درك الجحيم.

وفقاً لـ "إرنا" إنه وفي رسالة ، أوضح اللواء عبد اللهي قائلاً: من هذه اللحظة، نعتبر القاعدة التي أثبتناها للعدو سابقاً سارية المفعول؛ فمقابل استشهاد كل مواطن إيراني فخور، سنرسل جندي أمريكي إلى درك الجحيم.

وختم اللواء عبد اللهي رسالته بتوجيه تحذير للعدو قائلاً: لقد أعددنا لكم تذاكر مجانية ومباشرة إلى جهنم.

كذلك، حذّر حرس الثورة الإسلامية ، "عامة الناس في الدول التي يتمركز فيها الجنود الأميركيون من البقاء قريبين منهم"، وذلك بعدما "غادر العديد من ضباط وجنود الجيش الأميركي المعتدي قواعدهم خوفاً من نيران المقاتلين الإسلاميين، واتخذوا من المباني في المدن أماكن لارتكاب جرائمهم".