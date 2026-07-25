مجلة اتلانتيك: سردية ترامب عن الحرب مع ايران توليفة الامال والاكاذيب

طهران – كيهان العربي

انتقدت مجلة اتلانتيك الاميركية في مقال استراتيجية ترامب بخصوص الحرب مع ايران متهمة البيت الابيض والبنتاغون بتسطير الاكاذيب وخداع الرأي العام.

فتحت عنوان – الشعب الاميركي ينتظر الحقيقة حول الحرب مع ايران – اتهمت المجلة ادارة ترامب والبنتاغون بالتعمية وعكس الاخبار الضالة.

فمع مرور خمسة اشهر على الحرب مازالت الادارة الاميركية لاتنقل الصورة الواضحة عن الاهداف ومسار العمليات ومعدل النجاح وحتى الخسائر الواقعية.

وتقول : ان هذه التعمية ليست تصادفية وانما هي جانب من استراتيجية البيت الابيض.

فلطالما اعلن ترامب : ان الحرب قد انتهت والانتصار مؤزر وقد تلاشى الجيش الايراني بالكامل.

الا ان استمرار الهجمات الايرانية ينفي هذه الادعاءات.

وترى المجلة ان الخطا الاكبر لترامب في دخوله هذه الحرب بفرض تغيير الحكومة الايرانية بسرعة. حتى ان وزير الخارجية قد قال لترامب ان هذا التقييم فيه تفاؤل كبير.

وخلال تصريح ترامب قال الانتصار الكامل قد تحقق فيما قال وزير حربه ان هذا انتصار تاريخي قاطع وان قدرات ايران قى تلاشت ولا تعمر لسنوات.

كما وكرر ترامب ان ايران تصر على الاتفاق وتلتمس ذلك الاان استمرار الهجمات الايرانية تدلل على ان هذا التقييم لاحقيقة له.