صادق خان يتحدى نتنياهو ويفجر سجالا أنه غير مرحب به في لندن

فتحت تصريحات عمدة لندن صادق خان بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سجالا واسعا، بعدما أكد أنه "غير مرحب به" في العاصمة البريطانية، ودعا إلى تنفيذ مذكرة توقيفه الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار المملكة المتحدة، وسط انتقادات إسرائيلية ودعم من ناشطين وسياسيين.

وجاءت تصريحات خان خلال مقابلة مع قناة تشانل 4 نيوز (Channel 4 News)، قال فيها إن "المتهمين بارتكاب إبادة جماعية يجب أن يواجهوا العدالة"، مؤكدا أنه سيضغط على رئيس الوزراء البريطاني لضمان تنفيذ القانون إذا زار نتنياهو المملكة المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار سريان مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.