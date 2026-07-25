فنزويلا.. محتجون يحرقون عَلمي أمريكا و "إسرائيل"

أحرق محتجون فنزويليون من أنصار الرئيس السابق نيكولاس مادورو المعتقل في الولايات المتحدة علمَي أمريكا وإسرائيل في ساحة سيمون بوليفار وسط العاصمة كاراكاس، التي استأنفت علاقاتها مع بيرو، في وقت استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاهزية فنزويلا لإجراء انتخابات.

وردد المحتجون، الجمعة، شعارات معادية للإدارة الأمريكية التي اعتقلت مادورو و"تفرض حضورها الطاغي" حاليا في فنزويلا.

كما داس المحتجون صورا لترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهم يهتفون: "أيها الأمريكيون عودوا إلى دياركم".. و"إنها ليست مساعدات، بل احتلال"، في إشارة إلى المساعدات التي قدمتها واشنطن وإسرائيل لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين وقعا في 24 يونيو/حزيران الماضي.