إيران تشارك في الاحتفال بالذكرى الـ50 لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

طهران/ارنا- مثّل نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية سعيد خطيب زاده، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاحتفال بالذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) الذي أقيم في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وشارك خطيب زاده في الاحتفال الذي عُقد يوم الجمعة 24 تموز/ يوليو حيث ألقى كلمة استعرض فيها مواقف إيران تجاه القضايا المطروحة.

وعلى هامش الاحتفال عقد خطيب زاده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع عدد من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، بمن فيهم وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كاو كيم هورن، بالإضافة إلى وزراء خارجية كل من مصر، وسنغافورة، وميانمار، والنرويج، وبروناي.