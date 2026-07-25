إيران والعراق تُنشئان غرفة عمليات مشتركة لإدارة حركة زوار الأربعين

أهواز/ارنا- في إشارة إلى البدء الرسمي بتقديم الخدمات لزوار أربعين الامام الحسين (ع) على معبري شلمجة وجذابة، أعلن محافظ خوزستان محمد رضا موالي زادة أن ما يقرب من 200 ألف زائر عبروا هذين المعبرين، وقال: "مع إنشاء غرفة العمليات المشتركة بين إيران والعراق، يجري التنسيق اللازم لتسهيل حركة الزوار وتقديم الخدمات لهم".

وصرّح موالي زاده، يوم الجمعة في اهواز، خلال لقائه رئيس هيئة الحج والزيارة ، بأن زيارة رئيس الهيئة إلى خوزستان تهدف إلى تفقد معبري شلمجة وجذابة، والاطلاع على سير حركة الزوار، ومدى جاهزية الجهات التنفيذية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين.

وأضاف: "إن هدف جميع الجهات التنفيذية هو توفير رحلة سهلة وآمنة ومنخفضة التكلفة لزوار الأربعين، وفي هذا الصدد، تم تسخير جميع إمكانيات المحافظة لتقديم الخدمات اللازمة".

وفي إشارة إلى الانطلاق الرسمي لمواكب الزوار على معابر المحافظة، قال محافظ خوزستان: "أقيم حفل بدء تقديم الخدمات للزوار على معبر شلمجة، كما بدأت مواكب الزوار والجهات الخدمية عملها على معبر جذابة".

وتابع موالي زاده: "تنتشر حاليًا المواكب والجهات التنفيذية وفرق الإغاثة والخدمات بكامل طاقتها على الحدود، وتسير حركة الزوار بسلاسة وانتظام".

وأعرب محافظ خوزستان عن أمله في أن يُسهم التنسيق المستمر ومشاركة الجهات التنفيذية في توفير الخدمات اللازمة لزوار الأربعين، وأن تُقام هذه الرحلة الروحية بمزيد من الأمن والنظام والراحة مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويُعدّ معبرا شلمجة وجذابة في محافظة خوزستان من أهم المعابر البرية لزوار الأربعين. ومع اقتراب أربعين الامام الحسين (ع)، يتزايد عدد الزوار الداخلين والخارجين من هذين المعبرين يوميًا.