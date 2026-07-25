سفارتنا في لندن: سياسة "الرأس مقابل العين" تمثل اعترافاً بإرتكاب جريمة حرب

طهران/ارنا- أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بشأن سياسة واشنطن تجاه إيران وأعلنت أن تعبير "الرأس مقابل العين" اعتراف صريح بالهجمات غير المتناسبة والعقوبات الجماعية والنية لارتكاب جرائم الحرب.

وكتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن عبر منصة "إكس": أن وصف السياسة العدوانية للولايات المتحدة تجاه إيران بعبارة " الرأس مقابل العين" يعكس العقلية الإجرامية للمسؤولين الأمريكيين ونيتهم في ارتكاب جرائم حرب.

وجاء في هذه الرسالة: إن المبدأ التاريخي القائم على «العين بالعين» نشأ تحديداً بهدف كبح نزعات الانتقام ومنع تصاعد العنف وهذا المنطق هو ذاته الذي يشكل أساس مبدئيّ "الضرورة والتناسب" في القانون الدولي المعاصر.

وأضافت السفارة الإيرانية: إن الدفاع عن نهج " الرأس مقابل العين " في القانون الدولي يعد اعترافا صريحا بتنفيذ هجمات غير متناسبة وفرض عقوبات جماعية واستهداف البنى التحتية والأماكن المدنية وهو ما يشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومثالا صارخا على ارتكاب جرائم حرب.

وتابعت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن مثل هذه التصريحات الرسمية تعد دليلا مباشرا على قصد وعلم المسؤولين الذين أصدروا هذه الأوامر وهي في الواقع توثق أدلة هامة بشأن مسؤوليتهم في القضية الدولية لهذه الجرائم.

کما جاء في هذه الرسالة: لا ينبغي أن يفلت المجرمون من العقاب.