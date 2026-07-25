سفيرنا في باكو: الرصيف السككي ضرورة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجمهورية أذربيجان

طهران/ارنا- أشار السفير الإيراني لدى جمهورية أذربيجان"مجتبى دميرجي لو"، إلى القواسم المشتركة المتنوعة بين أهالي محافظة أردبيل (شمال غربي البلاد) وجمهورية أذربيجان، وإلى رغبة المستثمرين في النشاط بالقطاع الزراعي، مؤكداً ضرورة إنشاء رصيف شحن سككي لتعزيز الترانزيت والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأعلن عن متابعة إطلاق المشروع.

وقال "دميرجي لو" خلال اجتماعه مع محافظ أردبيل يوم السبت، إن الاستثمار في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الزراعي، يحظى باهتمام التجار والمستثمرين في البلد المجاور (جمهورية أذربيجان)، مضيفاً: سيتم متابعة موضوع إنشاء الرصيف السككي في باكو.

وتابع قائلاً: بالنظر إلى القواسم المشتركة بين محافظة أردبيل وجمهورية أذربيجان، ستتم متابعة مختلف القضايا الاقتصادية والثقافية وقضايا الترانزيت مع الجانب الأذربيجاني، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمالنا.

من جانبه، أشار محافظ أردبيل "مسعود إمامي يکانه" خلال هذا الاجتماع إلى سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والترانزيت بين المحافظة والبلد المجاور، مؤكداً أن محافظة أردبيل تمتلك أطول شريط حدودي مشترك مع جمهورية أذربيجان، ومن ثم فإن تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والترانزيتي مع هذا البلد يعد من أهم أولويات المحافظة.