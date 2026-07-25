مساعدة رئيس الجمهورية: نساء البلاد المتخصصات وقفن بصدق في خندق الخدمة

طهران/ /ارنا- أكدت مساعدة رئيس الجمهوية لشؤون المرأة والأسرة "زهراء بهروز آذر" "أن مهندسات البلاد يمثلن ظهيراً علمياً وتكنولوجياً للقوات المسلحة، مردفة أن جزءا کبیرا من منتجات التقنية المتقدمة المستخدمة اليوم هي ثمرة جهودهن وإنتاجهن.

وقالت "بهروز آذر" خلال کلمتها في ختام مراسم تأبین القائد الشهيد للثورة الإسلامیة آیة الله العظمی السید علي خامنئي (رض) واحیاء ذکری الشهيدات في الحروب المفروضة الأخيرة: في مجال الخدمات المرتبطة بالقوات المسلحة، فقد عملت مهندسات البلاد كظهير علمي وتكنولوجي، وأن جزءا كبيرا من منتجات التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة اليوم هو ثمرة جهودهن وإنتاجاتهن.

ووصفت مساعدة رئيس الجمهورية، نساءَ عائلات منتسبي القوات المسلحة بأنهن أكبر ظهير دفاعي للبلاد، وأضافت: إن زوجات وأبناء العسكريين البواسل، من خلال الحفاظ على تماسك الأسرة وضمان أمنها وتنشئة الأبناء تنشئة صالحة، يمنحون حماة الوطن طمأنينة البال للتركيز الكامل على الدفاع عن حدود البلاد.

وأشارت إلى الحضور المستمر للمرأة في الساحات الاجتماعية قائلة: قد شهدنا أيضاً في الاعتداءات السافرة والحروب المفروضة الأخیرة، أن أسماء النساء والأطفال كانت تلمع بين الشهداء الأبرار؛ ونحن إذ نثمن تضحيات كل واحدة من هؤلاء النساء المضحيات، نأمل أن تُستجاب الدعوات المباركة لهؤلاء الشهداء الأعزاء بحق الشعب الإيراني.